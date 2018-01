Po krvavi družinski drami v Ratečah: nož zasegli, enega pridržali

KRANJSKA GORA – Mir v Ratečah je v četrtek dopoldne skalil spor med očetom in sinom. Kot smo že poročali, je sin očeta večkrat zabodel z nožem . Kaj se je dogajalo v družinski hiši sredi Rateč, gorenjski kriminalisti še preiskujejo.

»Gorenjski kriminalisti danes nadaljujejo preiskavo dogodka, ki se je včeraj dopoldne zgodil na območju Kranjske Gore. Včerajšnjo informacijo dopolnjujemo s podatkom, da so kriminalisti na kraju zasegli nož in da je bila ena oseba s kraja zaradi telesnih poškodb z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno ustanovo,« so sporočili iz PU Kranj.

Dodali so, da po podatkih policije poškodovani ni v smrtni nevarnosti, druga oseba pa ni utrpela telesnih poškodb. »Ostale podrobnosti in okoliščine dogodka so še vedno predmet predkazenskega postopka in aktivnosti kriminalistov, zato več podatkov do zaključka postopka ne bomo posredovali,« je v izjavi za javnost zapisal Bojan Kos.