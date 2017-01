JABLANICA – V sredo nekaj pred 13. uro so sevniške policiste obvestili o prometni nesreči pri Jablanici.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 71-letna voznica pri vožnji po klancu navzdol izgubila nadzor nad osebnim vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo.

Huje poškodovano voznico so oskrbeli v bolnišnici, so sporočili iz PU Novo mesto.