Po Hrastovljah tavalo 10 Afganistancev

HRASTOVLJE – V sredo ob 21.12 je neki moški policiji povedal, da gre skozi Hrastovlje skupina devetih ilegalnih migrantov.

Policisti so na kraju samem prijeli 10 državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo prišli na nedovoljen način. V četrtek so jih vrnili na Hrvaško, so sporočili primorski policisti.