Po grožnjah prišla policija, končal je v bolnišnici

KOPER – V torek ob 15.20 je 26-letnik v središču Kopra nadlegoval zaposlene na eni od fakultet, nanje kričal in jim grozil. Policisti so mu na kraju incidenta izrekli plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.

»Čez dve uri so nas poklicali iz lokala, prav tako v centru Kopra, kjer je isti moški udaril prijavitelja in mu grozil. Policisti so ugotovili, da ima zdravstvene težave. Tja je prišel zdravnik, 26-letnika pa so hospitalizirali,« so sporočili iz PU Koper.