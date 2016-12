Po Filipovi smrti ponaredila oporoko?

Na zadnji poti so Filipa pospremili številni prijatelji in znanci. Foto: S. N.

KRANJ – Dvanajstega septembra sta minili dve leti od tragične prometne nesreče na gorenjski avtocesti, v kateri je umrl priljubljeni voditelj, novinar in ljubitelj lepih deklet Filip Kocijančič. Zanj je bilo usodno trčenje v zadnji del tovornega vozila, ki se je ustavilo na levem prometnem pasu na avtocesti pri izvozu Ljubljana Šmartno. Nesrečnik je z veliko hitrostjo trčil vanj in na kraju nesreče umrl. O novinarju, ki je bil izjemno priljubljen med estradniki, in njegovem tragičnem koncu se je pisalo še dolgo. Časopisne strani so najpogosteje polnile izjave njegovega dekleta, takrat komaj 21-letne Jinny Ribič. In če je po eni strani temnolasa lepotica pogosto govorila o tem, kako grdo po fantovi smrti z njo ravna Filipova družina, je o svojih dejanjih raje molčala.

Konec letošnjega avgusta je kranjsko okrožno sodišče izdalo sodbo v imenu ljudstva, ki razveljavlja oporoko, ki jo je uveljavljala nekdanja miss Earth Slovenije 2012 Jinny Ribič. V razsodbi piše, da je lastnoročna oporoka brez datuma, ki je bila 3. marca 2015 razglašena pred kranjskim okrajnim sodiščem kot oporoka Filipa Kocijančiča, nepristna in kot taka neobstoječa.

