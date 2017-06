Po eurobasketu meljejo sodni mlini

Župan Jesenic Tomaž Mencinger pravi, da so vse, kar so se dogovorili, tudi plačali. Foto Jože Suhadolnik

KRANJ – Te dni so na kranjskem sodišču pričakovali predstavnike Košarkarske zveze Slovenije (KZS), ki zaradi plačila petine milijona evrov tožijo Občino Jesenice. Ker jih ni bilo, se je sodnica Irena Ahačič odločila, da obe strani na sodišče znova povabi čez slab mesec.



Spor sega v leto 2013, ko je več slovenskih mest gostilo eurobasket. Po načrtih bi morala evropsko košarkarsko prvenstvo gostiti štiri: Ljubljana, Koper, Ptuj in Novo mesto. Vse sodelujoče občine bi plačale po 600.000 evrov, od česar bi bilo 50 tisočakov prijavnine, drugo pa kotizacija. Ker sta nazadnje omenjena sodelovanje odpovedala, je KZS nadomestni parket našla na Jesenicah in v Celju. Celjani so že takoj povedali, da kotizacije ne bodo plačali, zato bi se ta znesek enakovredno razdelil med preostale tri občine, ki so gostile prvenstvo.



Zaradi neplačila teh 200.000 evrov celjske kotizacije prvega človeka Jesenic zdaj vabijo na kranjsko sodišče. »Vse, kar smo se dogovorili, smo plačali. Za teh 200.000 evrov nismo bilo dogovorjeni,« je bil po prihodu iz sodne dvorane jasen jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger.