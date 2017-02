Po eksploziji plina v Celju ponoči evakuacija v Kranju

KRANJ – Uprava za zaščito in reševanje poroča o večerni evakuaciji zaradi plina. To je že drugi tovrstni dogodek v tem tednu, pred dnevi je plin eksplodiral v Celju, zaradi česar je policija zaprla kilometrsko območje.

Ob 21.58 je v naselju Britof v občini Kranj v bližini stanovanjskega objekta iz poškodovanega plinovoda uhajal zemeljski plin. Gasilci JZ GRS Kranj so zaprli glavni ventil plinovoda ter v okolici in objektu opravili meritve nevarnih plinov.

Zaradi nevarnosti zastrupitve in požara so preventivno iz stanovanja evakuirali sedem stanovalcev. V objektu povečane koncentracije niso zaznali, zato so se stanovalci lahko vrnili v objekt. Na kraju dogodka sta bili policija in pristojna dežurna služba za plinovodna omrežja, ki bo opravila sanacijo poškodbe na plinovodu.