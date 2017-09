Po dopustu ugotovili, da so jim vlomili v hišo

ŽIRI – V Žireh je neznanec med daljšo odsotnostjo oškodovancev zaradi dopusta vlomil v stanovanjsko hišo, jo pregledal in odtujil zlatnino. Vlom v objekt so oškodovanci opazili šele naslednji dan, po vrnitvi z dopusta.

Policija svetuje, naj se lastniki nepremičnin ob daljši odsotnosti z osebami, ki jim zaupajo, dogovorijo za redne kontrole objektov in ustrezno pozornost na sumljive poškodbe ali spremembe na vratih ali oknih, kar je stavbno pohištvo, skozi katero je najpogosteje vlomljeno. »Več varnosti zagotavljajo tudi protivlomna vrata, okna, mehanska varovala, alarmne naprave, ki so še učinkovitejše tudi v kombinaciji vseh teh ukrepov. Zlatnina in denar, ki sta najpogosteje odtujena, naj bosta shranjena na ustreznih mestih in skritih mestih, v večjih količinah pa v hišnih sefih, trezorjih ipd.,« so zapisali v poročilu PU Kranj.