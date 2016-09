Po divji vožnji jim je bežal še peš

NAKLO – V petek pozno zvečer so policisti v okolici Naklega obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki jim v rutinski kontroli na več mestih ni ustavil, po večkilometrskem divjanju z avtomobilom pa jim je bežal tudi peš.

Pobeg mu vseeno ni uspel, saj so ga policisti dohiteli in po uporabi prisilnih sredstev obvladali. Obravnavajo ga zaradi več kršitev prometnih pravil ter javnega reda in miru, odvzeli pa so mu tudi registrske tablice, ki niso pripadale avtomobilu, ki ga je vozil. Avtomobil tudi ni bil registriran, so sporočili gorenjski policisti.