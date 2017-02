Po cesti vijugal brez dovoljenja. Alkotest je pokazal ...

KRANJ – Letos so gorenjski policisti prisotnost alkohola preverjali že pri več kot 3200 voznikih, 87 jih je bilo pod vplivom alkohola.

Med takimi je tudi voznik, ki je v četrtek v Gorenji vasi zelo nezanesljivo vozil osebno vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in z 0,81 mg/l alkohola. »Nevarno vožnjo je voznik še pravočasno zaključil ob posredovanju škofjeloških policistov, je bilo pa letos že več drugih primerov, ko so taki vozniki povzročili prometne nesreče,« so zapisali v poročilu PU Kranj.