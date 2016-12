Po čelnem trčenju izbruhnil še požar

MARIBOR – V sredo okoli 20.10 so mariborski policisti obravnavali čelno trčenje, ki mu je sledil požar. V trčenju so bili poškodovani štirje.

Na PU Maribor so pojasnili, da je 22-letni Velenjčan vozil osebni avtomobil po Puhovem mostu na Ptuju, iz smeri avtoceste A4 proti Ormoški cesti. Na mostu je z vozilom zapeljal levo in čez neprekinjeno ločilno črto na vozišče, namenjeno prometu vozil iz nasprotne smeri. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri, pravilno, po svojem vozišču pripeljal 32-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Ptuja. Vozili sta s prednjimi levimi deli čelno trčili. Po trčenju je na vozilu povzročitelja prometne nesreče izbruhnil manjši požar, ki so ga pogasili gasilci.

Povzročitelj prometne nesreče in njegova 22-letna sopotnica sta se v nesreči hudo telesno poškodovala, voznik drugega vozila in njegova 22-letna sopotnica pa lažje.

Vse štiri so z reševalnimi vozili odpeljali v ptujsko bolnišnico, so sporočili iz PU Maribor in dodali, da so vsi štirje udeleženci uporabljali varnostne pasove, elektronski indikator pa pri nobenem od voznikov ni zaznal alkohola v organizmu.

Povzročitelja prometne nesreče bodo kazensko ovadili.