Po begu s kraja nesreče napihal, a ni verjel, da je tako pijan

KOPER – V ponedeljek zvečer je policija v Kopru obravnavala prometno nesrečo s pobegom. Moški, star 35 let, je trčil v vozilo 35-letne Koprčanke, to pa je odbilo še v vozilo pred njo. Povzročitelj nesreče je odpeljal naprej, a so ga potem našli doma, prav tako pa njegovo poškodovano vozilo. Odrejen preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,76 mg/l, s čimer se ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled.

Po prejetem rezultata strokovnega pregleda sledi ustrezen ukrep.