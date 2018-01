Po batinah so ga še slekli

NOVA GORICA – »Ali bi lahko zaključili, da povem svoje in da mi na sodišče ni treba več priti?« je novogoriško okrajno sodnico Jožico Živec Umek nedavno prosil Bojan Posega, ko je izvedel, da slovenskega poklicnega borca v K1 Mirana Fabjana ne bo v dvorano, ker naj ne bi dvignil pošte s sodišča. »Zakaj ga ne greste iskat? Ko sem jaz imel sodišče in nisem prišel ob uri, je pet maric prišlo po mene,« je bil kar malo nejevoljen Posega, sodnica pa mu je pojasnila, da pogojev za prisilno privedbo še ni.

Posega je pred tem pojasnil, da vse skupaj že traja več kot leto in pol in da trpi vsa družina. »Ne mislim biti pod stresom, hoditi po sodiščih in ga gledati,« je povedal. »Strah me je. Tablete moram jemati. On še zmeraj ne neha. Tri tedne nazaj je mojemu prijatelju ponujal denar, da me nekam na samo odpelje,« nam po koncu obravnave, ki se je je udeležil tudi drugi oškodovanec v tej zadevi, Jan Manfreda, še razloži Posega. »Prosil me je, da umaknem pregon, a tega ne bom storil,« je odločen. Fabjan se mora zagovarjati zaradi storitve kar treh kaznivih dejanj, in sicer grožnje, poškodovanja tuje stvari in nasilništva. Posega naj bi bil žrtev prav vseh treh kaznivih dejanj, Manfreda le grožnje.

