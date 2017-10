Po avtocesti z avtom namerno v napačno smer

NOVA GORICA – V torek ob 2. uri so policisti ustavili 30-letnega voznika osebnega avtomobila iz Nove Gorice, ki je na cestninski postaji Nanos zgrešil izvoz in najprej zapeljal v smeri Kopra, nato pa obrnil in vozil v nasprotno smer ter ponovno obrnil in zapeljal na drug izvoz, pravilno za Ljubljano.

Pri obračanju je pri vzvratni vožnji podrsal stransko zapornico do parkirišča.

Alkotest je pokazal 0,0 mg/l. Prejel bo plačilni nalog, poroča PU Nova Gorica.