Pnevmatiko zajel ogenj

LUKOVICA – Ob 9.18 je na avtocesti v smeri proti Ljubljani pri izvozu za Lukovico zagorela guma prikolice tovornega vozila.

Še pred prihodom gasilcev CZR Domžale so požar, ki se je razširil na ponjavo, z gasilnimi aparati začeli gasiti pripadniki SV. Požar so do konca pogasili gasilci CZR Domžale.