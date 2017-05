Plinohram je puščal

KAMNIK POD KRIMOM – V ponedeljek ob 21.08 je uhajal plin iz plinohrama v Kamniku pod Krimom v občini Brezovica.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Kamnik pod Krimom, Rakitna in Podpeč, ki so preprečili nadaljnje uhajanje plina in opravili meritve, je poročala uprava za zaščito in reševanje.