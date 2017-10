Plezalec v težavah: zgodil se je vdor kamenja

KAMNIK – Ob 13.11 je v Zgrešeni smeri na območju južne stene Planjave v Kamniških alpah, občina Kamnik, športni plezalec zaradi vdora kamenja v kaminu padel okoli 20 metrov v globino in si huje poškodoval nogo.



Gorski reševalci GRS Kamnik in dežurna ekipa GRS s helikopterjem Slovenske vojske so poškodovanega planinca rešili iz težko dostopnega terena, ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, s zapisali na upravi za zaščito in reševanje.