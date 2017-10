Plezalec padel 15 metrov v globino

KAMNIK – Ob 15.35 je v Kamniško-Savinjskih Alpah v smeri jugovzhodne stene Planjave (občina Kamnik) športni plezalec padel okoli 15 metrov v globino in se huje poškodoval.



Reševalci GRS Kamnik in posadka s helikopterjem LPE v spremstvu dežurne HNMP so poškodovanca rešili s težko dostopnega terena, mu nudili prvo pomoč z oživljanjem in ga prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.