Plaz zasul potok

BISTRA – V soboto ob 19.51 so gasilci PGD Črna na Koroškem posredovali v Bistri v občini Črna na Koroškem, kjer je plaz dolžine 40 metrov in širine 3 metre z zemljino in drevjem zasul potok Bistra ob hiši, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

S pomočjo delovnega stroja so delno očistili strugo in odstranili drevje ter s tem preprečili ogrožanje stanovanjske stavbe. Na kraju dogodka je bil tudi poveljnik občinskega štaba CZ.