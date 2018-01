Plaz odnesel planinko, moški se je rešil

KAMNIK – Kot smo že poročali, se je nekaj pred 16. uro zgodila nesreča v gorah .

»Ob 15.35 se je med sestopom planinca in planinke s Planjave po Vizjakovem grabnu v Kamniških Alpah, občina Kamnik, sprožil snežni plaz. Plaz je odnesel planinko 200 metrov po pobočju, vendar je ostala nepoškodovana, moški pa se je pravočasno umaknil na varno,« so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Dodali so še, da sta pohodnika na varnem počakala reševalce GRS Kamnik in vojaški helikopter, ki ju je prepeljal v dolino.