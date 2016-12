Planinki padla skala na glavo

KLEMENČEVO – Danes ob 10.02 je blizu Korošaških slapov nad vasjo Klemenčevo v občini Kamnik na eno izmed pohodnic na brezpotju in na zelo nevarnem terenu na glavo padla skala in jo hudo poškodovala, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci GRS Kamnik so poškodovano planinko oskrbeli in jo s helikopterjem SV prepeljali v dolino. Reševalci ZD Kamnik so poškodovanko prepeljali v bolnišnico.