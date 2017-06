Planinka si je poškodovala nogo

HRASTNIK – V ponedeljek ob 18.27 si je na planinski poti od Kala proti Mrzlici planinka poškodovala nogo.

Poškodovanki so reševalci NMP ZD Hrastnik nudili prvo pomoč, gasilci PGD Hrastnik mesto pa so jo prenesli do gasilskega terenskega vozila in jo prepeljali do reševalnega vozila pri planinskem domu na Kalu. Od tam je bila prepeljana v bolnišnico v Trbovlje.