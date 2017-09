Planinka si je poškodovala glavo

BOHINJ – Ob 12.54 je na pobočju gore Šija nad smučiščem Vogel v občini Bohinj planinka zdrsnila in si poškodovala glavo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Bohinj so jo ob pomoči helikopterja policije in dežurne ekipe GRS Brnik oskrbeli na kraju nesreče in jo prepeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.