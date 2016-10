Planinka s poškodovanim gležnjem

KRANJSKA GORA – V sredo ob 13.48 si je na poti s Slemena v dolino Tamar v občini Kranjska Gora planinka poškodovala gleženj.

Posredovali so reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora, poškodovanko oskrbeli in jo ob pomoči helikopterja SV z dežurno ekipo prepeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.