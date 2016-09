KAMNIK – V nedeljo popoldne je v Jarškem domu na Mali planini onemogla planinka izgubila zavest.

Posredovali so gorski reševalci GRS Kamnik in helikopter letalske enote policije z dežurno ekipo GRS iz Brnika in planinko oskrbeli, jo prepeljali v Kamnik, kjer so jo prevzeli reševalci NMP ZD Kamnik in jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.