Planinec umrl pod vrhom Mrzlega vrha

TOLMIN – Včeraj ob 15.53 je pod vrhom Mrzlega vrha (občina Tolmin) planinca obšla slabost. Aktivirani so bili člani GRS Tolmin in helikopter SV, ki je tja pripeljal zdravnika reševalca, ta pa je ob prihodu lahko samo ugotovil, da je planinec umrl, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Helikopter je umrlega planinca prepeljal v dolino, kjer so ga prevzele pristojne službe.