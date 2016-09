Planinec se je izgubil

BOHINJ – V nedeljo zvečer se je pri sestopu iz Vodnikovega doma proti Rudnemu polju v občini Bohinj izgubil planinec.

Gorski reševalci GRS Bohinj so izgubljenega planinca našli nepoškodovanega in ga pospremili v dolino, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.