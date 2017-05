Planinec padel 20 metrov v globino

JEZERSKO – V nedeljo dopoldne se je na Jezerskem poškodoval planinec, tuji državljan, ki je padel med vzpenjanjem po zavarovani plezalni smeri.

Pri preprijemanju in pripenjanju je naredil napako in padel okoli 20 metrov v globino. Utrpel je več zlomov in drugih poškodb, sporočajo gorenjski policisti.

Uprava za zaščito in reševanje pa je poročala, da so posredovali reševalci postaje GRS Jezersko in ekipa z vojaškim helikopterjem. Po nudenju medicinske pomoči na kraju dogodka so poškodovanca dvignili v helikopter in prepeljali v UKC Ljubljana.