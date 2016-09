Planinec izgubil zavest

TRŽIČ – Ob 13.34 je na poti na Kofce v občini Tržič omagal planinec.

Reševalci GRS Tržič so nezavestnega planinca na kraju oskrbeli in ga prenesli do mesta, kjer sta ga prevzeli dežurna ekipa GRS z Brnika in posadka z vojaškim helikopterjem.

Prepeljali so ga v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.