Planinci omagali, gorski reševalci na pomoč

BOHINJ, KRANJSKA GORA – V sredo ob 20.47 so na Komarči, občina Bohinj, reševalci postaje GRS Bohinj našli dva omagana planinca, ki nista več mogla nadaljevati poti v dolino. Reševalci so ju oskrbeli in pospremili v dolino, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Kranjska Gora pa so bili v akciji nekaj minut prej: ob 20.35 so iz Male Pišnice v občini Kranjska Gora v dolino pospremili dva onemogla tuja državljana, ki sta se izgubila.