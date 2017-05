Planinca sta se zaplezala

UKANC – V soboto popoldne sta se pri sestopu z Vogla zaplezala tuja planinca.

Gorski reševalci GRS Bohinj so se z gondolo prepeljali do nosilnega stebra, po katerem so se spustili do pohodnikov. Nepoškodovana planinca so pospremili do poti in nato do vozila v dolini, poroča uprava za zaščito in reševanje.