Planinca so reševali s helikopterjem

KRANJSKA GORA – V soboto ob 16.05 sta se na Škrlatici, občina Kranjska Gora, zaplezala planinca, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so reševalci GRS Mojstrana in Rateče, ki so ju z vojaškim helikopterjem rešili iz stene in ju nepoškodovana prepeljali v dolino.