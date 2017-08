Planinca reševali iz globeli, na planinko padla skala

JEZERSKO, TOLMIN, VOJE – Gorski reševalci so imeli v soboto ogromno dela.

Ob 9.30 je pri vzponu na Ledine v občini Jezersko planinki na nogo padla skala. Reševalci GRS Jezersko in dežurna ekipa GRS z Brnika so s posadko policijskega helikopterja LPE poškodovanko prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Končala v globeli, padalec pristal na drevesu

Ob 12.12 sta v bližini slapa Brinta planinca zdrsnila v globel. Reševalci GRS Tolmin so ju z uporabo vrvne tehnike rešili iz globeli in pospremili v dolino.

Ob 12.47 je v bližini Krna padalec pristal na drevesu. Reševalci GRS Tolmin so sneli padalo z drevesa in padalca pospremili v dolino.

Ob 13.32 pa si je pod kočo na Vojah ob koritih Mostnice v Bohinju pohodnica poškodovala nogo. Reševalci GRS Bohinj so jo prenesli do vozila in prepeljali v bohinjski zdravstveni dom.

Padla in si poškodovala roko

Ob 13.34 je pri sestopu z Male Mojstrovke planinka padla in si poškodovala roko. Dežurna ekipa GRS z Brnika jo je oskrbela in nato s policijskim helikopterjem prepeljala v bolnišnico na Jesenice.

Ob 13.50 pa je pohodnik zunaj označene poti iz Krme proti Triglavu gorske reševalce zaprosil za pomoč pri sestopu. Poletel je helikopter LPE z dežurno ekipo GRS z Brnika, ki ga je poiskala, rešila iz stene ter prepeljala v dolino.