Plameni zajeli stanovanje, dve osebi reševalci odpeljali

PREVALJE – V sredo ob 22.31 je na Trgu v Prevaljah zagorelo v kuhinji stanovanja v večstanovanjskem bloku, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci PGD Prevalje, požar na elementih in napi pogasili, prezračili ter s termokamero pregledali prostore. Zaradi vdihavanja dima so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem v bolnišnico v Slovenj Gradec odpeljali dve osebi.