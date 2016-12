Pižamo pogrešanega našli, njega pa še ne

MRTOVEC – Danes ponoči okoli pol dveh so iz Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, stanovanjske enote Mrtovec, obvestili policiste, da je njihov 53-letni varovanec v pižami samovoljno zapustil stanovanjsko enoto in odšel neznano kam, so sporočili iz PU Novo mesto, ko smo jih prosili za več informacij glede nočne iskalne akcije.

Policisti iz Sevnice, Krškega in Laškega so skupaj z gasilci in vodniki reševalnih psov začeli iskalno akcijo, ki se še ni zaključila. »Našli so oblačila pogrešanega in sledi, ki vodijo k reki Savi. V jutranjem času so se pridružili še potapljači iz PGD Sevnica in GRC Krško. Kriminalisti so opravili ogled kraja, o dogodku obvestili preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca ter izključili možnost kaznivega dejanja. Iskalna akcija še vedno poteka,« je še sporočili Robert Perc iz PU Novo mesto.