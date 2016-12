Pištola in petarde

NOVO MESTO – Policisti so po odredbi novomeškega okrožnega sodišča v torek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 21-letnega osumljenca iz Novega mesta. Našli in zasegli so pištolo, manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, dve tehtnici in 113 kosov prepovedanih petard. Zoper 21-letnika bodo po preiskavi ustrezno ukrepali.