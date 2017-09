Piše se usoda Andrejevih krvnikov

KRŠKO – Na okrožnem sodišču v Krškem se bo z zaslišanjem ene zadnjih prič nadaljevalo sojenje Alešu Olovcu in Martinu Kovaču, ki ju obtožnica bremeni, da sta pri Podbočju februarja pretepla 26-letnika, zaradi česar je ta pozneje umrl, in napad objavila na facebooku. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek naj bi predvidoma danes izrekla tudi sodbo.

Predvidoma naj bi bili danes na vrsti tudi zaključni govori tožilstva in obrambe. Sicer pa je postopek do zdaj potekal v smeri ugotavljanja motiva obtožencev, njunega psihičnega stanja in udeležbe pri napadu, pri čemer je poskušala Kovačeva obramba dokazati, da je usodne udarce žrtvi zadal le Olovec.

Krivdo zvalil na prijatelja

Kovač je namreč v pričanju ob začetku obravnave dejal, da je žrtev nekajkrat brcnil v hrbet in glavo, potem ko je z njo opravil Olovec. Vendar pa je po poznejšem ogledu posnetka napada in po Olovčevih zatrdilih, da se je Kovač žrtve s pestmi in z brcami lotil že pred tem, dejanje priznal.

Tožilka Mateja Roguljič tudi zato vztraja, da gre za dejanje v sostorilstvu in da sta zanj odgovorna oba obtoženca oziroma da je bil prispevek obeh enakovreden.

Prenašala v živo

Obtožnica sicer Olovcu in Kovaču očita, da sta v noči na 13. februar pri Podbočju brutalno pretepla omenjeno žrtev, se pri tem dlje izživljala in ji s poškodbami po vsem telesu povzročila hude bolečine, predvsem pa poškodbe glave in možgansko krvavitev, zaradi katere je žrtev dan pozneje tudi umrla.

Vse skupaj sta snemala s telefonom in prenašala na facebook omrežju, za kar jima tožilstvo očita tudi neupravičeno slikovno snemanje. Za to je zagrožena do enoletna zaporna kazen, medtem ko jima za kaznivo dejanje umora grozi od 15 do 30 leta zaporne kazni. Obtoženca sicer krivdo zanikata.