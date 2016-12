Pirotehnika povzročila razdejanje na Jesenicah

KRANJ – Gorenjski policisti so med vikendom prejeli več prijav o nevarni rabi pirotehnike. Skupina otrok je petarde v Kraju metala blizu vrtca in pred ljudi, na Šenturški Gori naj bi se bila pirotehnika množično uporabljala med praznovanjem, v Radovljici je neznanec petardo prijavitelju vrgel pod noge, prijave kršitev pa so policisti obravnavali še na Šucevi ulici v Kranju, na Jesenicah in v Ševljah, kjer je bilo močnejše pirotehnično sredstvo vrženo v smetnjak, kar je povzročilo manjše razdejanje.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos je o dogajanju zapisal: »Vse to kaže na objestno rabo pirotehnike in povzročanje nevarnih situacij, ki imajo lahko in so že imele resne posledice. Zato je tako početje prepovedano in nevarno, zabava nekoga pa se lahko konča in se tudi za marsikoga že je končala z zelo slabo, celo grozljivo izkušnjo. V dogodku, v katerem je bila povzročena materialna škoda, policisti preverjajo tudi znake kaznivega dejanja.«

V še dveh primerih pa so policisti v Tržiču in na Jesenicah zasegli okoli 500 kosov nedovoljene pirotehnike, kar sta letos samo dva od mnogih zasegov in udeležbo mladoletnikov, ki sodijo v kategorijo najpogosteje poškodovanih uporabnikov pirotehnike, še poroča Kos, ki pravi: »Pri toliko zasegih in prijavah kršitev pa je več kot očitno, da sta učinek in zabava predvsem za mlade bistveno pomembnejša kot varnost ali kar koli drugega.«