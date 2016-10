Piran: v morje skočil z obzidja in umrl

PIRAN – Prejšnjo nedeljo ob 12.04 je občan skočil z obzidja piranske cerkve v morje in umrl.

Gasilci JZ GB Koper in PGD Piran so truplo s čolnom prepeljali do carinskega pomola in ga predali pogrebni službi, je poročala uprava za zaščito in reševanje.