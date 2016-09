Pilot (31) in sopotnika umrli v strmoglavljenju letala

BOVEC – V strmoglavljenju letala pri Bovcu so umrli 31-letni pilot in še dva potnika – vsi Slovenci. Leteli so z manjšim letalom piper 28, ki je bilo na poti iz Bovca proti Brniku. Kot je znano, so včeraj pozno popoldne poslali klic v sili, nato pa je bil stik z letalom izgubljen.

Na pomoč so med drugimi priskočili gasilci Gasilske zveze Bovec. Pogovarjali smo se s poveljnikom Mirom Bozjo, ki je povedal, da so okoli 22. ure prejeli klic. Nato je skupaj z njihovo toplotno kamero in gasilcem proti zadnjim znanim krajem pogrešanega letala poletel helikopter Slovenske vojske. Stekla je iskalna akcija, v kateri so sodelovali člani GRS Bovec, GRS Tolmin, helikopterja Slovenske vojske in policije, policija in prej omenjeni gasilci. Razbitine letala so našli, za vse na krovu pa je bilo žal prepozno.