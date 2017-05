Pila in vozila

METLIKA – V noči na 20. maj so policisti v Metliki zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj (27) je imel v litru izdihanega zraka 1,1 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali tudi 48-letnega voznika, ki so ga v Metliki ustavili v noči na 21. maj. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola.