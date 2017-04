Pil in sedel za volan

LJUBLJANA – Policisti so pri kontroli prometa zaustavili voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bilo med postopkom ugotovljeno, da je vozil neregistrirano vozilo in pod vplivom alkohola (0,61 mg/l), so sporočili iz PU Ljubljana.

Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zaradi vožnje neregistriranega vozila pa mu je bil izdan plačilni nalog.