Pik čebele zanj skoraj usoden

ČRNI VRH – Ob 16. uri je vaščana Črnega Vrha v občini Dobrova - Polhov Gradec pičila čebela, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi močne reakcije telesa so bili aktivirani gasilci PGD Polhov Gradec in PGD Črni Vrh, ki so do prihoda reševalcev moškemu lajšali dihanje s kisikom in oteklino hladili s hladnimi oblogami.