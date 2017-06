Pijani za volanom

KOPER – V noči na sredo so policisti v Dragonji ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila iz Lucije. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,25 mg/l, so sporočili iz PU Koper. Voznika so pridržali. Dobro uro zatem so v Izoli ustavili 41-letno Ljubljančanko, prav tako z osebnim avtomobilom, ki ji je odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,68 mg/l.

Ob 3.23 so policisti v Portorožu ustavili 37-letnega Celjana, ki ima ukrep prepoved veljavnosti vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 1,02 mg/l.

Vsi trije opiti vozniki bodo prejeli obdolžilni predlog.