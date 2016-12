Pijani za volan, ženska napihala največ

NOVA GORICA – Policisti so v petek, 16. decembra, popoldne v Šempasu ustavili 40-letnega italijanskega voznika osebnega avtomobila. V naselju je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje (vozil je s hitrostjo 69 km/h). Prav tako so ugotovili, da je bil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligrama alkohola. Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja, zaradi kršitev prometne zakonodaje pa bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Pozno zvečer so prometni policisti na območju Ajševice ustavili 45-letno voznico osebnega avtomobila in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imela 0,85 miligrama alkohola. Zoper voznico je bilo na podlagi določb zakona o pravilih cestnega prometa odrejeno pridržanje v policijskih prostorih. Voznici je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zaradi kršitve prometne zakonodaje pa bo zoper njo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti PP Idrija so v nedeljo ponoči na območju Idrije ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper voznika bo zaradi kršitve prometne zakonodaje podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.