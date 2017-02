Pijani voznik zapeljal naravnost čez krožišče

KRANJ – Policisti so med vikendom obravnavali več pijanih voznikov. Dva sta povzročila nesreči, še več pa so jih policisti pravočasno izločili iz prometa.

V eni nesreči je voznik z 0,83 mg/l v Škofji Loki zapeljal naravnost čez krožišče, še eden pa je nesrečo med zelo nezanesljivo vožnjo po gorenjski avtocesti (0,88 mg/l) povzročil s trčenjem v odbojno ograjo.

Še več voznikov so iz prometa izločili ob rednih nadzorih in pred morebitnimi nesrečami. Po dva so obravnavali gorenjski prometni in radovljiški policisti, enega z 1,00 mg/l pa so iz prometa izločili škofjeloški policisti.

Dva voznika – eden z 0,69 in drugi z 0,70 mg/l – sta bila zaradi vožnje pod vplivom alkohola tudi pridržana. Eden od njiju ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v posesti pa je imel še manjšo količino prepovedane droge, so sporočili iz PU Kranj.