Pijani voznik volva vijugal po cesti in zapeljal na pločnik

LJUBLJANA – V sredo okoli 9.30 so policiste obvestili o nevarni vožnji na relaciji med Virom in Domžalami.

Voznik osebnega vozila naj bi vijugal po vozišču in večkrat zapeljal celo na pločnik ter kolesarsko stezo.

Na relaciji so takoj posredovali policisti, ki so v Domžalah voznika tudi ustavili. Ugotovljeno je bilo, da kaže znake alkoholiziranosti. Odredili so mu preizkus, ki je pokazal 1,17 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Ljubljana.