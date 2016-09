Pijani voznik pokosil Roberta (30)

LJUBLJANA – Jure Husić, star je 36 let, ima redno službo pri pošti, plača je okrog 850 evrov, ima tudi precej stroškov. Odplačuje dve posojili, za eno še šest let po 259 evrov na mesec, za drugo pa še dobri dve leti po 90 evrov na mesec. Živi v najetem stanovanju, stanarina je 200 evrov, dodati je treba še položnice. A z eno samo potezo se je spravil v položaj, »ki bi ga lahko pahnil v resne eksistenčne težave. Če bo moral v zapor, bi avtomatično izgubil službo. Četudi bi moral v vikend zapor, bi ga to resno ogrozilo, saj dela tudi ob koncih tedna, ko je znano, da so ure plačane veliko bolje«, je namesto Husića pred okrožno kazensko sodnico Barbari Črešnar Debeljak potarnala kar njegova odvetnica Klavdija Perger.



Lanskega 8. avgusta je Husić sedel za volan megana, pijan, v sebi je imel 1,24 promila alkohola. Bilo je okrog devetih zvečer, so o tem, kar se je zgodilo na cesti med Dobrovo in Polhovim Gradcem, poročali s Policijske uprave Ljubljana: »Obveščeni smo bili o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v naselju Belica. Ko je voznik megana prek betonskega mostu potoka Belica pripeljal do odcepa za Babno Goro, je začel zavijati v levo. Pri tem je v križišče zapeljal v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 30-letni mopedist. Voznik je trčil v njega, mopedista pa je odbilo še v kovinsko ograjo mostu. Po podatkih policije je utrpel hude telesne poškodbe. Med vožnjo je uporabljal čelado, pri vozniku osebnega avtomobila pa je bila ugotovljena zakonsko nedovoljena stopnja prisotnosti alkohola.«



Priznal in obžaloval



Na predobravnavnem naroku je Husić dejanje priznal in ga obžaloval. Govoril je z mopedistom Robertom M. in se mu opravičil. Tega je baje še začudilo, zakaj poskušajo biti tožilci tako strogi do Husića, da zanj zahtevajo kazen leto zapora zaradi kaznivega dejanja nevarna vožnja v cestnem prometu, ker je pijan brezobzirno kršil več prometnih predpisov in povzročil nesrečo, v kateri se je hudo ranil človek.



Dobra novica v slabi je, da mopedist ni postal invalid, čeprav bo verjetno imel trajno posledico, ki se kaže kot mravljinčenje noge. Toda Husićeva odvetnica je kljub temu menila, da si klient zasluži posebno milost v obliki pogojne kazni, da bo lahko obdržal službo in poravnal še en strošek, ki si ga je nakopal na glavo, to pa je odškodnina Robertu M.



Sodnica je ugodila, sodba se glasi leto pogojnega zapora, toda z največjo možno preizkusno dobo, ki je štiri leta, da 36-letniku zares ne bi še kdaj prišlo na misel voziti pijan. »Sicer pa vidimo pozitivno prognozo. Ste urejeni in zaposleni. Niste še bili obsojeni ali kaznovani za prekršek. Stranska kazen pa je šest mesecev prepovedi vožnje v kategoriji B.«



V zapor bo torej Husić moral, če bo grešil v preizkusni dobi ali če v letu dni Robertu M. ne plača 3077 evrov, toliko materialne škode je ta utrpel zaradi njega. Za odškodnino zaradi nematerialne škode (vsega skupaj je mopedist baje priglasil za 26.000 evrov PPZ) pa lahko ta avtomobilista toži na pravdnem oddelku sodišča.