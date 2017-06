Pijani voznik je policiji prijavil pijanega voznika

LJUBLJANA – Voznik, ki se je v četrtek proti večeru znašel na cesti v Šmartnem pri Litiji, je policiste obvestil, da tam moški v srebrnem cliu ogroža druge voznike, le malo je manjkalo, da bi trčil tudi vanj, ko je nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je ravno takrat vozil on, in močno je moral pritisniti na zavoro, da se je ognil trčenju. Policisti so nemudoma odšli v akcijo in v Litiji izsledili nevarnega 52-letnika, ki je po tem, ko je skorajda povzročil nesrečo, divjo vožnjo nadaljeval po Šmartnem, nepravilno je prehiteval in se požvižgal na varnostno razdaljo.



Policisti so 52-letniku odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da je imel v organizmu več alkohola, kot je dovoljeno. Odredili so mu strokovni pregled. Informacije so policisti, ki 52-letnika sumijo storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, zbirali tudi včeraj, vse, ki jih je omenjeni moški v srebrnem cliu ogrožal, pa prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali pokličejo Policijsko postajo Hrastnik na številko 03 568 34 60.



Oba sta napihala



Policisti ljubljanske policijske uprave so imeli v noči na petek opravka še z dvema pijanima voznikoma. Nekaj minut pred deveto zvečer jih je poklical občan, ki je opazil, da proti Malencam in nato dalje proti Grosupljemu nevarno vijuga rumen kombi. Klicatelj je zapeljal za njim in policistom sporočal, kje kombi vozi. A med pogovorom je operater posumil, da bi lahko bil pijan tudi klicatelj.



Policisti so kombi izsledili in ustavili na Litijski cesti v Ljubljani ter vozniku odredili preizkus z alkotestom. Ko se je izkazalo, da je imel v litru izdihanega zraka kar 1,10 miligrama alkohola, so ga pridržali. Nato so alkotest pod nos pomolili tudi moškemu, ki je voznika kombija prijavil. Sumi operaterja so se potrdili, saj je imel občan v izdihanem zraku 0,71 miligrama alkohola.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper oba pa bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.