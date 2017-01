Pijani voznik izgubil oblast nad vozilom

ZALOKE – Novomeški prometniki so bili v noči na 14. januarja obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri postajališču Zaloke.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 39-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se z njim prevrnil.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligrama alkohola.